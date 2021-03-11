***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2021 09:24
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulanlar Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917179
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
0
En Düşük
0
18:057,4604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0441
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,5222
En Düşük
7,4553
18:058,9112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0448
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
8,9775
En Düşük
8,9027
18:05417,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,12
|Açılış
|: 418,02
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
415,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|BIMAS
|68,90
|393.905.820
|% 0,00
|
|JANTS
|532,90
|141.084.074
|% 0,00
|
|YGYO
|1,63
|17.068.210
|% 0,00
|
|SILVR
|6,85
|27.990.581
|% 0,00
|
|TRCAS
|5,39
|37.914.866
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 0,00
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 0,00
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4515
|7,4604
|% -0,59
|
|Euro
|8,8963
|8,9112
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,4141
|10,4663
|% 0,05
|
|Frank
|8,0231
|8,0714
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|8,04
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,26
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,03
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN