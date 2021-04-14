***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2021 09:19
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927769
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
18:059,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
18:05456,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 456,23
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|18,51
|244.618.352
|% 2,99
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|TRILC
|46,50
|95.172.755
|% 0,00
|
|ALKIM
|16,80
|75.698.930
|% -0,42
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|TRILC
|46,50
|95.172.755
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1120
|8,1169
|% 0,14
|
|Euro
|9,7122
|9,7199
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1604
|11,2164
|% 0,42
|
|Frank
|8,7901
|8,8431
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1582
|2,1691
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|1,08
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,04
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem