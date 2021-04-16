***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2021 09:06
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRDMA, KRDMD
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928673
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
0
En Düşük
0
18:058,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0733
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,0806
En Düşük
8,0020
18:059,6682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0620
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,6688
En Düşük
9,5724
18:05457,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,84
|Açılış
|: 457,13
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
457,31
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|ESCOM
|6,07
|5.641.213
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,18
|286.348.167
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,40
|122.280.390
|% 0,00
|
|SOKM
|13,00
|144.373.358
|% 0,00
|
|SEKFK
|8,20
|14.514.274
|% 0,00
|
|ESCOM
|6,07
|5.641.213
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 0,00
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% 0,00
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% 0,00
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 0,00
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0754
|8,0806
|% 0,92
|
|Euro
|9,6622
|9,6682
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,0545
|11,1100
|% 0,44
|
|Frank
|8,7071
|8,7596
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1420
|2,1528
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|0,77
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,92
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,70
|0,04
|
|B. Petrol
|67,31
|67,31
|0,37
|