***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Transferler13 -9.444.975 823.929.525 -814.484.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-80.633 67.580.684 67.500.051 -12 67.500.039Dönem Karı (Zararı)67.580.684 67.580.684 -12 67.580.672Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-80.633 -80.633 -80.633Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.639.319.705 2.865.752 -182.123 36.627.919 1.334.346.127 67.580.684 4.154.615.816 14 4.154.615.830Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler13 -9.715.772 90.361.074 -80.645.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -2.547 -161.666.543 -161.745.380 -42 -161.745.422Dönem Karı (Zararı)-161.666.543 -161.666.543 -42 -161.666.585Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -2.547 -78.837 -78.837Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.592.511.152 -9.346.018 -182.123 -2.547 115.463.905 1.108.301.964 -161.666.543 3.719.137.542 -249 3.719.137.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI233.517.109 480.770.781Dönem Karı (Zararı)-161.666.585 67.580.672Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler121.924.900 68.731.461Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler48.201.638 52.570.526Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.150.914 146.848Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.160.634 138.199Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 9.720 8.649Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.950.209 23.686.246Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 11.950.209 9.833.351Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 25.664Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 13.827.231Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.164.979 20.545.691Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -2.418.805 -5.310.457Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 22.583.784 25.856.148Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-27.972.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler142.552.188 105.156.675Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.423.043 -19.428.832Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -13.423.043 -19.428.832Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.306.076 949.789İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.306.076 949.789Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -43.217.520 -99.092.568Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -8.999.998 -29.291.131Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 -2.874.319 13.488.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler279.026.822 350.039.170Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler106.506.778 -569.975.576Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.007.185 5.837.804Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler86.693.319 319.528.942Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-114.759.539 -207.672.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.433.390 183.953.657Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.217.563 -9.812.613Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)52.843.221 631.572.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.099.275 -3.392.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları239.285.137 486.351.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -6.702.949 -5.006.537Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -201.478 -52.934Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 236.399 -521.051Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)900.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-194.476.981 -179.228.236İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-187.500 -187.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.095.927 100.545Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.095.927 100.545Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.460.153 -152.741.165Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -60.554.804 -152.187.777Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -905.349 -553.388Alınan Temettüler9.282.108 30.745.374Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-143.207.363 -57.145.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.815.100 -240.869.908Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri307.637.163Kredilerden Nakit Girişleri307.637.163Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-341.502.271 -195.034.109Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-341.312.593 -194.885.119Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-189.678 -148.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-316.687Türev Araçlardan Nakit Girişleri28.360.166Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-387.922 -41.482.571Ödenen Faiz-31.024.354 -9.663.685Alınan Faiz18 2.418.805 5.310.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.225.028 60.672.637NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.225.028 60.672.637DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ214.925.986 272.693.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 219.151.014 333.366.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 219.151.014 214.925.986Finansal Yatırımlar182.557.114 39.349.751Ticari Alacaklar4 852.616.395 963.888.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 193.998.099 148.165.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 658.618.296 815.723.052Diğer Alacaklar136.695.909 118.706.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar136.695.909 118.706.427Türev Araçlar26.649.214 13.226.171Stoklar5 1.666.467.306 1.746.028.472Peşin Ödenmiş Giderler6 328.081.525 218.214.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 5.645.618 6.110.289Diğer Dönen Varlıklar5.599.368 11.698.643ARA TOPLAM3.423.463.463 3.332.149.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.423.463.463 3.332.149.150DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar295.599 277.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar295.599 277.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15.596.379 14.384.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller596.436 599.840Maddi Duran Varlıklar7 5.637.675.213 5.605.754.579Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.171.329 2.418.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 33.425.909 32.042.651Peşin Ödenmiş Giderler6 35.041.080 30.148.450TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.733.104.933 5.693.929.674TOPLAM VARLIKLAR9.156.568.396 9.026.078.824KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21 108.778.824 10.782.326Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9,21 487.804.231 417.288.323Ticari Borçlar4 2.367.965.083 2.259.398.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 2.429.088 3.541.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.365.535.995 2.255.857.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 40.441.310 38.139.783Diğer Borçlar3.820.746 3.762.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.820.746 3.762.667Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 446.374.415 393.850.526İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 69.267.748 60.587.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 377.106.667 333.263.500Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.596.001Kısa Vadeli Karşılıklar10 10.794.987 10.996.465Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 53.575.977 19.718.018ARA TOPLAM3.522.151.574 3.153.937.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.522.151.574 3.153.937.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9,21 1.487.862.952 1.528.333.955Ticari Borçlar63.492.000 58.525.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 63.492.000 58.525.280Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 226.954.807 221.707.547Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.291.877 6.972.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.291.877 6.972.545Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 129.677.893 175.719.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.915.279.529 1.991.259.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.437.431.103 5.145.196.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.719.137.542 3.880.882.922Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.582.980.464 1.592.775.073Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.583.165.134 1.592.957.196Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.592.511.152 1.602.303.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.346.018 -9.346.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları-2.547Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 115.463.905 115.463.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.108.301.964 1.017.940.890Net Dönem Karı veya Zararı-161.666.543 80.645.302Kontrol Gücü Olmayan Paylar-249 -207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.719.137.293 3.880.882.715TOPLAM KAYNAKLAR9.156.568.396 9.026.078.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.514.587.085 1.636.056.969Satışların Maliyeti14 -1.402.411.060 -1.463.829.732TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.176.025 172.227.237BRÜT KAR (ZARAR)112.176.025 172.227.237Genel Yönetim Giderleri15 -20.147.820 -16.499.545Pazarlama Giderleri15 -7.148.017 -4.898.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 67.072.204 40.305.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -237.318.154 -136.067.129ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-85.365.762 55.067.693Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 9.632.717 29.807.895Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.306.076 -949.789FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-74.426.969 83.925.799Finansman Gelirleri18 51.151.190 37.903.090Finansman Giderleri19 -181.608.326 -153.340.785SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-204.884.105 -31.511.896Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri43.217.520 99.092.568Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.824.273 -265.707Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 46.041.793 99.358.275SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-161.666.585 67.580.672DÖNEM KARI (ZARARI)-161.666.585 67.580.672Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-42 -12Ana Ortaklık Payları-161.666.543 67.580.684Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,14180000 0,05930000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-78.837 -80.633Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-76.290 -80.633Yabancı Para Çevrim Farkları-2.547Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-78.837 -80.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-161.745.422 67.500.039Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-42 -12Ana Ortaklık Payları-161.745.380 67.500.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847481BIST