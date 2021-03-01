***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Transferler-42.364.521 78.835.986 778.013.085 -814.484.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.177.578 -12.211.770 80.645.302 64.255.954 -233 64.255.721Dönem Karı (Zararı)80.645.302 80.645.302 -233 80.645.069Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -4.177.578 -12.211.770 -16.389.348 -16.389.348Kar Payları-270.488.797 -270.488.797 -270.488.797Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler18 -38.558.846 2.636.244 116.567.904 -80.645.302 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -38.379.473 15.159 60.651.819 22.211.215 -49 22.211.166Dönem Karı (Zararı)60.651.819 60.651.819 -49 60.651.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -38.379.473 15.159 -38.440.604 -38.440.604Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.690.960.921 1.227.016.748Dönem Karı (Zararı)60.651.770 80.645.069Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)60.651.770 80.645.069Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler721.301.298 422.272.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler224.618.605 200.190.604Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-363.711 -1.173.462Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6,7 315.046Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -363.711 -1.488.508Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler52.637.950 43.498.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 47.933.082 43.226.508Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 4.704.868 271.836Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler83.088.841 80.572.717Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -27.715.242 -19.800.174Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 110.804.083 100.372.891Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24,25 -136.827.240 87.868.666Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler416.273.252 210.746.262Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler68.313.842 -54.708.734Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29 68.313.842 -54.708.734Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.807.767 -311.773İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -2.807.767 -311.773Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 16.305.407 -115.643.067Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -9.037.890 -29.336.977Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler22 9.100.009 570.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler926.062.281 752.610.957Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-338.463.294 -167.428.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler96.244.750 -60.003.822Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-66.457.996 -99.233.925Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-103.192.614 -93.396.758Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler291.960.602 896.446.398Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.632.058 -8.421.056Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.020.913.729 288.828.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.574.954 -4.179.885Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.708.015.349 1.255.528.915Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -12.839.730 -21.134.322Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -824.118 -131.626Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -3.563.592 -7.377.179Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 173.012 130.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-292.356.019 -545.080.376İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-375.000 -375.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.277.562 3.706.742Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.277.562 3.706.742Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-342.963.126 -550.383.391Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -338.621.053 -548.811.597Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -4.342.073 -1.571.794Alınan Temettüler9.357.706 30.953.564Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)39.346.839 -28.982.291FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-173.306.277 -739.704.310Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.371.038.285 840.710.388Kredilerden Nakit Girişleri1.371.038.285 840.710.388Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.592.134.404 -1.088.178.753Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.591.661.961 -1.087.437.786Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-472.443 -740.967Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.293.371 -1.213.441Türev Araçlardan Nakit Girişleri186.769.337 48.664.208Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-49.942.097 -136.532.874Ödenen Temettüler-270.488.797Ödenen Faiz-115.459.269 -152.465.215Alınan Faiz27.715.242 19.800.174YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.225.298.625 -57.767.938NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.225.298.625 -57.767.938DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 214.925.986 272.693.924DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 1.440.224.611 214.925.986Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri33 1.440.224.611 214.925.986Finansal Yatırımlar2.912 39.349.751Ticari Alacaklar1.280.971.039 963.888.795İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 232.939.510 148.165.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.048.031.529 815.723.052Diğer Alacaklar19.309.347 118.706.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 19.309.347 118.706.427Türev Araçlar29 13.226.171Stoklar8 1.819.974.579 1.746.028.472Peşin Ödenmiş Giderler9 345.761.635 218.214.616Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 2.126.016 6.110.289Diğer Dönen Varlıklar17 23.273.597 11.698.643ARA TOPLAM4.931.643.736 3.332.149.150TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.931.643.736 3.332.149.150DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27 485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar27 7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar3.430.226 277.896İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.430.226 277.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 17.247.864 14.384.913Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 586.538 599.840Maddi Duran Varlıklar10 5.819.238.652 5.605.754.579Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.637.494 2.418.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 31.646.996 32.042.651Şerefiye5.411.705 5.411.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar26.235.291 26.630.946Peşin Ödenmiş Giderler9 5.794.045 30.148.450TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.887.884.803 5.693.929.674TOPLAM VARLIKLAR10.819.528.539 9.026.078.824KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 271.157.387 11.907.322İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar271.157.387 11.907.322Banka Kredileri30 269.916.367 10.782.326Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.241.020 1.124.996Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları30 444.620.759 416.163.327Ticari Borçlar2.518.507.322 2.259.398.988İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,6 3.565.604 3.541.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.514.941.718 2.255.857.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 41.199.574 38.139.783Diğer Borçlar4.761.998 3.762.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.761.998 3.762.667Türev Araçlar29 55.087.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.414.487.108 393.850.526İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5,9 255.014.354 60.587.026İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.159.472.754 333.263.500Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 4.437.785Kısa Vadeli Karşılıklar14.877.215 10.996.465Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 14.877.215 10.996.465Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 49.181.272 19.718.018ARA TOPLAM4.818.318.091 3.153.937.096TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.818.318.091 3.153.937.096UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.533.267.857 1.528.333.955İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.533.267.857 1.528.333.955Banka Kredileri30 1.532.637.212 1.526.920.933Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 630.645 1.413.022Ticari Borçlar79.269.519 58.525.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 79.269.519 58.525.280Diğer Borçlar3.109.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.109.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.249.692 6.972.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 7.249.692 6.972.545Uzun Vadeli Karşılıklar304.334.928 221.707.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 304.334.928 221.707.547Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 170.884.887 175.719.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.098.116.567 1.991.259.013TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.916.434.658 5.145.196.109ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.903.094.137 3.880.882.922Ödenmiş Sermaye18 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)18 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.515.775.623 1.592.775.073Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.515.942.587 1.592.957.196Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.563.668.078 1.602.303.214Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.725.491 -9.346.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları15.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 118.100.149 115.463.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.134.508.794 1.017.940.890Net Dönem Karı veya Zararı60.651.819 80.645.302Kontrol Gücü Olmayan Paylar-256 -207TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.903.093.881 3.880.882.715TOPLAM KAYNAKLAR10.819.528.539 9.026.078.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.519.540.408 6.076.355.980Satışların Maliyeti19 -6.375.479.747 -5.528.694.144TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.144.060.661 547.661.836BRÜT KAR (ZARAR)1.144.060.661 547.661.836Genel Yönetim Giderleri20 -86.998.349 -73.974.785Pazarlama Giderleri20 -35.692.060 -23.235.439Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 583.572.665 286.863.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -1.061.290.148 -490.052.625ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)543.652.769 247.262.380Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 10.854.466 31.431.557Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 2.807.767 311.773FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)557.315.002 279.005.710Finansman Gelirleri24 412.561.146 295.019.631Finansman Giderleri25 -892.918.971 -609.023.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)76.957.177 -34.997.998Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.305.407 115.643.067Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -11.985.650 -7.106.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -4.319.757 122.749.358SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)60.651.770 80.645.069DÖNEM KARI (ZARARI)60.651.770 80.645.069Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49 -233Ana Ortaklık Payları60.651.819 80.645.302Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,05320000 0,07070000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.440.604 -16.389.348Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-76.290 -4.177.578Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -47.534.029 -15.248.723Yabancı Para Çevrim Farkları15.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.154.556 3.036.953Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 9.154.556 3.036.953Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.440.604 -16.389.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.211.166 64.255.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-49 -233Ana Ortaklık Payları22.211.215 64.255.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914275BIST