***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Transferler13 -9.715.772 90.361.074 -80.645.302Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -2.547 -161.666.543 -161.745.380 -42 -161.745.422Dönem Karı (Zararı)-161.666.543 -161.666.543 -42 -161.666.585Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-76.290 -2.547 78.837 78.837Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.592.511.152 -9.346.018 -182.123 -2.547 115.463.905 1.108.301.964 -161.666.543 3.719.137.542 -249 3.719.137.293Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Transferler13 -9.535.718 5.007.719 65.179.818 -60.651.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)110.417 501.264.669 501.375.086 38 501.375.124Dönem Karı (Zararı)501.264.669 501.264.669 38 501.264.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)110.417 110.417 110.417Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.554.132.360 -47.615.074 -182.123 15.159 123.107.868 1.199.688.612 501.264.669 4.404.469.223 -218 4.404.469.005Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI689.662.578 233.517.109Dönem Karı (Zararı)501.264.707 -161.666.585Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)501.264.707 -161.666.585Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.790.204 121.924.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler61.822.732 48.201.638Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.150.914Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.160.634Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 9.720Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.451.711 11.950.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 15.451.711 11.950.209Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.041.873 20.164.979Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -14.605.721 -2.418.805Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 18.647.594 22.583.784Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler87.579.963 -27.972.244Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59.076.951 142.552.188Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-114.700.802 -13.423.043Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -114.700.802 -13.423.043Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-379.172 -1.306.076İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-379.172 -1.306.076Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 111.547.512 -43.217.520Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler110.417Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -66.028.708 -8.999.998Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 2.421.629 -2.874.319İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler156.895.683 279.026.822Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler79.476.570 106.506.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.486.122 -18.007.185Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-261.054.725 86.693.319Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-133.136.279 -114.759.539Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler340.289.340 123.433.390Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.891.825 36.217.563Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)135.270.275 52.843.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.355.201 6.099.275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları700.950.594 239.285.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -3.144.018 -6.702.949Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -928.322 -201.478Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -7.201.097 236.399Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -14.579 900.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.971.117 -194.476.981İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-187.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.444.410 1.095.927Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 3.444.410 1.095.927Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.023.392 -61.460.153Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -30.133.194 -60.554.804Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.890.198 -905.349Alınan Temettüler66.103.072 9.282.108Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-84.495.207 -143.207.363FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-154.026.277 -34.815.100Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri164.106.757 307.637.163Kredilerden Nakit Girişleri164.106.757 307.637.163Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.574.969 -341.502.271Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-230.102.526 -341.312.593Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-472.443 -189.678Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-465.780 -316.687Türev Araçlardan Nakit Girişleri28.360.166Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-86.752.547 -387.922Ödenen Faiz-14.945.459 -31.024.354Alınan Faiz18 14.605.721 2.418.805YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.665.184 4.225.028NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)487.665.184 4.225.028DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.440.224.611 214.925.986DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.927.889.795 219.151.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.927.889.795 1.440.224.611Finansal Yatırımlar84.498.119 2.912Ticari Alacaklar1.179.365.441 1.280.971.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 277.807.147 232.939.510İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 901.558.294 1.048.031.529Diğer Alacaklar78.789.740 19.309.347İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar78.789.740 19.309.347Türev Araçlar59.613.131Stoklar5 2.081.029.304 1.819.974.579Peşin Ödenmiş Giderler6 482.424.054 345.761.635Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 6.882.449 2.126.016Diğer Dönen Varlıklar41.506.740 23.273.597ARA TOPLAM5.941.998.773 4.931.643.736TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.941.998.773 4.931.643.736DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar4.435.955 3.430.226İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.435.955 3.430.226Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar17.552.672 17.247.864Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller583.148 586.538Maddi Duran Varlıklar7 5.828.540.401 5.819.238.652Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.274.343 1.637.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar33.427.231 31.646.996Şerefiye8 5.411.705 5.411.705Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 28.015.526 26.235.291Peşin Ödenmiş Giderler6 2.267.905 5.794.045Diğer Duran Varlıklar122.058TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.896.506.701 5.887.884.803TOPLAM VARLIKLAR11.838.505.474 10.819.528.539KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21,9 168.816.408 271.157.387İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.816.408 271.157.387Banka Kredileri21 166.938.849 269.916.367Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.877.559 1.241.020Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 473.416.125 444.620.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları473.416.125 444.620.759Banka Kredileri21 473.416.125 444.620.759Ticari Borçlar2.832.332.123 2.518.507.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 3.080.768 3.565.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 2.829.251.355 2.514.941.718Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 52.611.070 41.199.574Diğer Borçlar5.177.908 4.761.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.177.908 4.761.998Türev Araçlar55.087.671Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.549.772.674 1.414.487.108İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 237.474.658 255.014.354İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 1.312.298.016 1.159.472.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 82.348.034 4.437.785Kısa Vadeli Karşılıklar10 13.948.893 14.877.215Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 13.948.893 14.877.215Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler111.211.063 49.181.272ARA TOPLAM5.289.634.298 4.818.318.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.289.634.298 4.818.318.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21,9 1.527.463.854 1.533.267.857İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.527.463.854 1.533.267.857Banka Kredileri21 1.525.878.136 1.532.637.212Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 1.585.718 630.645Ticari Borçlar86.012.080 79.269.519İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 86.012.080 79.269.519Diğer Borçlar4.144.313 3.109.684İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.144.313 3.109.684Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.234.401 7.249.692İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.234.401 7.249.692Uzun Vadeli Karşılıklar316.642.621 304.334.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 316.642.621 304.334.928Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 202.904.902 170.884.887TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.144.402.171 2.098.116.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.434.036.469 6.916.434.658ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.404.469.223 3.903.094.137Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.506.350.322 1.515.775.623Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.506.517.286 1.515.942.587Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.554.132.360 1.563.668.078Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-47.615.074 -47.725.491Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları15.159 15.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 123.107.868 118.100.149Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.199.688.612 1.134.508.794Net Dönem Karı veya Zararı501.264.669 60.651.819Kontrol Gücü Olmayan Paylar-218 -256TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.404.469.005 3.903.093.881TOPLAM KAYNAKLAR11.838.505.474 10.819.528.539Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.731.656.573 1.514.587.085Satışların Maliyeti14 -1.945.382.659 -1.402.411.060TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)786.273.914 112.176.025BRÜT KAR (ZARAR)786.273.914 112.176.025Genel Yönetim Giderleri15 -21.619.967 -20.147.820Pazarlama Giderleri15 -11.248.884 -7.148.017Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 289.679.840 67.072.204Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -378.623.277 -237.318.154ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)664.461.626 -85.365.762Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 66.343.787 9.632.717Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar379.172 1.306.076FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)731.184.585 -74.426.969Finansman Gelirleri18 158.379.701 51.151.190Finansman Giderleri19 -276.752.067 -181.608.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)612.812.219 -204.884.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-111.547.512 43.217.520Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -79.527.497 -2.824.273Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -32.020.015 46.041.793SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)501.264.707 -161.666.585DÖNEM KARI (ZARARI)501.264.707 -161.666.585Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38 -42Ana Ortaklık Payları501.264.669 -161.666.543Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,43970000 -0,14180000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar110.417 -78.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler110.417 -78.837Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-76.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi110.417Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-2.547Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.417 -78.837TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)501.375.124 -161.745.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar38 -42Ana Ortaklık Payları501.375.086 -161.745.380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934713BIST