***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881Transferler13 -28.729.525 5.007.719 84.373.625 -60.651.819Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 2.136.493.815 2.008.297.032 -6 2.008.297.026Dönem Karı (Zararı)2.136.493.815 2.136.493.815 -6 2.136.493.809Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 -128.196.783 -128.196.783Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.534.797.145 -58.416.851 -182.123 7.820 -117.356.676 123.107.868 1.218.882.419 2.136.493.815 5.911.391.169 -262 5.911.390.907Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670Transferler13 -100.777.880 211.409.444 3.742.075.674 -3.852.707.238 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-121.333.398 -80.150 -455.412.293 2.392.368.837 1.815.542.996 -190 1.815.542.806Dönem Karı (Zararı)2.392.368.837 2.392.368.837 -190 2.392.368.647Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.333.398 -80.150 -455.412.293 -576.825.841 -576.825.841Kar Payları13 -950.814.959 -950.814.959 -950.814.959Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.413.453.676 -248.021.638 -182.123 -41.194 -1.159.617.229 334.517.312 4.019.761.589 2.392.368.837 10.826.296.982 -465 10.826.296.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI625.570.436 2.735.520.312Dönem Karı (Zararı)2.392.368.647 2.136.493.809Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.392.368.647 2.136.493.809Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler779.958.571 921.753.117Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler255.184.841 182.488.812Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler47.691 456.432Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47.691 456.432Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler104.929.466 58.991.159Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 106.274.784 52.451.620Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.345.318 6.539.539Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-134.846.039 7.346.791Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -199.711.970 -48.826.240Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 64.865.931 56.173.031Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18,19 61.923.463Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler407.441.152 91.644.488Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.815.460 -55.087.671Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.815.460Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18,19 -55.087.671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-17.674.097 -756.003İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-17.674.097 -756.003Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 325.191.145 648.366.750Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler17 -183.788.156 -66.128.903Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler16 30.288.028 -7.492.201İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.776.790.169 56.555.699Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.253.559.396 -86.273.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-252.550.376 -18.608.818Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.520.645.772 -617.026.001Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)562.212.491 -740.931.984Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.462.115.315 1.335.943.785Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.889.476 -5.988.627Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)449.196.061 215.633.490İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-286.447.968 -26.192.976Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.395.537.049 3.114.802.625Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -20.245.272 -9.762.142Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -888.645 -1.583.485Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -748.832.696 -367.936.686YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-468.584.435 -103.644.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri474.307 4.271.248Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri474.307 4.271.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-562.005.457 -174.044.720Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -553.111.759 -168.800.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -8.893.698 -5.244.673Alınan Temettüler17 183.788.156 66.128.903Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-90.841.441 23FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.388.274.093 -757.956.040Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri698.133.127 199.474.639Kredilerden Nakit Girişleri698.133.127 199.474.639Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.775.056.106 -900.540.264Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.775.056.106 -900.540.264Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.906.689 -1.687.650Türev Araçlardan Nakit Girişleri18 67.725.075Türev Araçlardan Nakit Çıkışları19 -129.648.538Ödenen Temettüler-450.814.959Ödenen Faiz-58.341.436 -42.105.542Alınan Faiz18 199.711.970 48.826.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.231.288.092 1.873.919.726NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.231.288.092 1.873.919.726DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 5.356.754.067 1.440.224.611DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 4.125.465.975 3.314.144.337Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 4.125.465.975 5.356.754.067Finansal Yatırımlar24 97.688.988 32.088Vadeli Mevduatlar97.688.988 32.088Ticari Alacaklar4 2.894.582.588 1.691.709.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,4 176.100.429 267.587.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.718.482.159 1.424.122.001Diğer Alacaklar353.997.927 101.510.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar353.997.927 101.510.513Stoklar5 7.733.967.757 3.196.541.381Peşin Ödenmiş Giderler6 1.334.172.898 1.898.504.568Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 44.690.145 4.388.683Diğer Dönen Varlıklar366.353.842 88.232.027ARA TOPLAM16.950.920.120 12.337.672.778TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.950.920.120 12.337.672.778DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar356.351 296.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar356.351 296.634Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar35.802.720 18.128.623Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller562.806 572.977Maddi Duran Varlıklar7 9.682.492.466 9.397.755.225Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 34.812.164 29.973.529Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 34.812.164 29.973.529Peşin Ödenmiş Giderler6 22.360.415 20.241.236Ertelenmiş Vergi Varlığı20 99.977.150Diğer Duran Varlıklar10.351.688 2.025.535TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.895.018.748 9.477.296.747TOPLAM VARLIKLAR26.845.938.868 21.814.969.525KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.791.754 53.412.235İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21 2.791.754 53.412.235Banka Kredileri21 2.791.754 53.412.235Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları752.371.209 983.237.154İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları752.371.209 983.237.154Banka Kredileri21 752.371.209 983.237.154Ticari Borçlar4 9.921.523.033 6.081.804.826İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 6.465.765 5.493.429İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 9.915.057.268 6.076.311.397Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 100.621.262 55.381.898Diğer Borçlar465.083.981 4.826.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 450.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.083.981 4.826.870Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 2.469.992.057 2.020.765.986İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,6 143.423.012 51.095.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 2.326.569.045 1.969.670.706Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.724.369 341.275.305Kısa Vadeli Karşılıklar16.156.153 18.390.116Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 16.156.153 18.390.116Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler85.572.366 31.375.007ARA TOPLAM13.817.836.184 9.590.469.397TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.817.836.184 9.590.469.397UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 1.334.050.873 1.574.748.208Ticari Borçlar4 157.724.160 129.204.240İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 157.724.160 129.204.240Diğer Borçlar11.399.237 8.203.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.399.237 8.203.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.153.803 7.183.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 7.153.803 7.183.812Uzun Vadeli Karşılıklar691.478.094 455.696.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 691.478.094 455.696.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 87.895.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.201.806.167 2.262.931.458TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.019.642.351 11.853.400.855ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.826.296.982 9.961.568.945Ödenmiş Sermaye13 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)13 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.165.208.721 4.387.400.149Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.165.432.038 4.387.543.316Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.413.453.676 4.514.231.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-248.021.638 -126.688.240Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Yabancı Para Çevrim Farkları-41.194 38.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.159.617.229 -704.204.936Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.159.617.229 -704.204.936Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.159.617.229 -704.204.936Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 334.517.312 123.107.868Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.019.761.589 1.228.500.874Net Dönem Karı veya Zararı2.392.368.837 3.852.707.238Kontrol Gücü Olmayan Paylar-465 -275TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.826.296.517 9.961.568.670TOPLAM KAYNAKLAR26.845.938.868 21.814.969.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 19.681.793.642 10.051.294.834 6.827.803.247 3.679.202.051Satışların Maliyeti14 -16.107.477.404 -6.998.017.088 -6.391.291.159 -2.640.402.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.574.316.238 3.053.277.746 436.512.088 1.038.799.749BRÜT KAR (ZARAR)3.574.316.238 3.053.277.746 436.512.088 1.038.799.749Genel Yönetim Giderleri15 -138.655.197 -65.441.396 -60.318.610 -22.695.106Pazarlama Giderleri15 -52.472.834 -29.823.096 -18.352.160 -9.816.429Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 3.111.983.684 792.565.085 780.228.090 321.767.968Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.584.146.422 -883.001.925 -995.710.091 -343.630.786ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.911.025.469 2.867.576.414 142.359.317 984.425.396Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 192.468.699 67.205.313 549.703Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -42.050.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar17.674.097 756.003 8.328.958 856.326FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.121.168.265 2.935.537.730 108.638.024 985.831.425Finansman Gelirleri18 320.609.575 328.757.079 122.009.210 77.230.972Finansman Giderleri19 -724.218.048 -479.434.250 -203.966.695 -110.774.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.717.559.792 2.784.860.559 26.680.539 952.287.916Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -325.191.145 -648.366.750 75.956.814 -236.402.977Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -370.980.298 -574.732.367 27.163.181 -213.003.228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 45.789.153 -73.634.383 48.793.633 -23.399.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.392.368.647 2.136.493.809 102.637.353 715.884.939DÖNEM KARI (ZARARI)2.392.368.647 2.136.493.809 102.637.353 715.884.939Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-190 -6 1 8Ana Ortaklık Payları2.392.368.837 2.136.493.815 102.637.352 715.884.931Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 2,09860000 1,87410000 0,09000000 0,62800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-121.413.548 -10.840.107 -1.261 -15.262Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-141.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.752.333 -13.245.408Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-80.150 -7.339 -1.261 -15.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.418.935 2.554.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28.418.935 2.554.048Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-455.412.293 -117.356.676 -131.985.144 -14.126.163Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-569.076.708 -151.108.749 -166.217.281 -17.613.015Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler113.664.415 33.752.073 34.232.137 3.486.852Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi113.664.415 33.752.073 34.232.137 3.486.852DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-576.825.841 -128.196.783 -131.986.405 -14.141.425TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.815.542.806 2.008.297.026 -29.349.052 701.743.514Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-190 -6 1 8Ana Ortaklık Payları1.815.542.996 2.008.297.032 -29.349.053 701.743.506http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075046BIST