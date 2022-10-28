***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 14:12
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.563.668.078 -47.725.491 -182.123 15.159 118.100.149 1.134.508.794 60.651.819 3.903.094.137 -256 3.903.093.881
Transferler
13 -28.729.525 5.007.719 84.373.625 -60.651.819
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 2.136.493.815 2.008.297.032 -6 2.008.297.026
Dönem Karı (Zararı)
2.136.493.815 2.136.493.815 -6 2.136.493.809
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-141.408 -10.691.360 -7.339 -117.356.676 -128.196.783 -128.196.783
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.534.797.145 -58.416.851 -182.123 7.820 -117.356.676 123.107.868 1.218.882.419 2.136.493.815 5.911.391.169 -262 5.911.390.907
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.514.231.556 -126.688.240 -182.123 38.956 -704.204.936 123.107.868 1.228.500.874 3.852.707.238 9.961.568.945 -275 9.961.568.670
Transferler
13 -100.777.880 211.409.444 3.742.075.674 -3.852.707.238 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.333.398 -80.150 -455.412.293 2.392.368.837 1.815.542.996 -190 1.815.542.806
Dönem Karı (Zararı)
2.392.368.837 2.392.368.837 -190 2.392.368.647
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.333.398 -80.150 -455.412.293 -576.825.841 -576.825.841
Kar Payları
13 -950.814.959 -950.814.959 -950.814.959
Dönem Sonu Bakiyeler
1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 4.413.453.676 -248.021.638 -182.123 -41.194 -1.159.617.229 334.517.312 4.019.761.589 2.392.368.837 10.826.296.982 -465 10.826.296.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
625.570.436 2.735.520.312
Dönem Karı (Zararı)
2.392.368.647 2.136.493.809
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.392.368.647 2.136.493.809
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
779.958.571 921.753.117
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
255.184.841 182.488.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
47.691 456.432
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.691 456.432
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.929.466 58.991.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 106.274.784 52.451.620
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.345.318 6.539.539
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-134.846.039 7.346.791
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -199.711.970 -48.826.240
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 64.865.931 56.173.031
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 61.923.463
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
407.441.152 91.644.488
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.815.460 -55.087.671
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.815.460
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -55.087.671
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.674.097 -756.003
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-17.674.097 -756.003
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 325.191.145 648.366.750
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -183.788.156 -66.128.903
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
16 30.288.028 -7.492.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.776.790.169 56.555.699
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.253.559.396 -86.273.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-252.550.376 -18.608.818
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.520.645.772 -617.026.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
562.212.491 -740.931.984
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.462.115.315 1.335.943.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.889.476 -5.988.627
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
449.196.061 215.633.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-286.447.968 -26.192.976
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.395.537.049 3.114.802.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -20.245.272 -9.762.142
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -888.645 -1.583.485
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -748.832.696 -367.936.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-468.584.435 -103.644.546
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.307 4.271.248
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
474.307 4.271.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-562.005.457 -174.044.720
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -553.111.759 -168.800.047
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -8.893.698 -5.244.673
Alınan Temettüler
17 183.788.156 66.128.903
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-90.841.441 23
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.388.274.093 -757.956.040
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
698.133.127 199.474.639
Kredilerden Nakit Girişleri
698.133.127 199.474.639
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.775.056.106 -900.540.264
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.775.056.106 -900.540.264
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.906.689 -1.687.650
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
18 67.725.075
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
19 -129.648.538
Ödenen Temettüler
-450.814.959
Ödenen Faiz
-58.341.436 -42.105.542
Alınan Faiz
18 199.711.970 48.826.240
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.231.288.092 1.873.919.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.231.288.092 1.873.919.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 5.356.754.067 1.440.224.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 4.125.465.975 3.314.144.337
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 4.125.465.975 5.356.754.067
Finansal Yatırımlar
24 97.688.988 32.088
Vadeli Mevduatlar
97.688.988 32.088
Ticari Alacaklar
4 2.894.582.588 1.691.709.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,4 176.100.429 267.587.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.718.482.159 1.424.122.001
Diğer Alacaklar
353.997.927 101.510.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
353.997.927 101.510.513
Stoklar
5 7.733.967.757 3.196.541.381
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.334.172.898 1.898.504.568
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 44.690.145 4.388.683
Diğer Dönen Varlıklar
366.353.842 88.232.027
ARA TOPLAM
16.950.920.120 12.337.672.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.950.920.120 12.337.672.778
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
485.969 485.969
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
7.817.019 7.817.019
Diğer Alacaklar
356.351 296.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
356.351 296.634
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
35.802.720 18.128.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
562.806 572.977
Maddi Duran Varlıklar
7 9.682.492.466 9.397.755.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 34.812.164 29.973.529
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 34.812.164 29.973.529
Peşin Ödenmiş Giderler
6 22.360.415 20.241.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 99.977.150
Diğer Duran Varlıklar
10.351.688 2.025.535
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.895.018.748 9.477.296.747
TOPLAM VARLIKLAR
26.845.938.868 21.814.969.525
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.791.754 53.412.235
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21 2.791.754 53.412.235
Banka Kredileri
21 2.791.754 53.412.235
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
752.371.209 983.237.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
752.371.209 983.237.154
Banka Kredileri
21 752.371.209 983.237.154
Ticari Borçlar
4 9.921.523.033 6.081.804.826
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,4 6.465.765 5.493.429
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 9.915.057.268 6.076.311.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 100.621.262 55.381.898
Diğer Borçlar
465.083.981 4.826.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 450.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.083.981 4.826.870
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.469.992.057 2.020.765.986
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,6 143.423.012 51.095.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 2.326.569.045 1.969.670.706
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.724.369 341.275.305
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.156.153 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 16.156.153 18.390.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
85.572.366 31.375.007
ARA TOPLAM
13.817.836.184 9.590.469.397
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.817.836.184 9.590.469.397
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 1.334.050.873 1.574.748.208
Ticari Borçlar
4 157.724.160 129.204.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 157.724.160 129.204.240
Diğer Borçlar
11.399.237 8.203.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.399.237 8.203.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.153.803 7.183.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.153.803 7.183.812
Uzun Vadeli Karşılıklar
691.478.094 455.696.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 691.478.094 455.696.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 87.895.353
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.201.806.167 2.262.931.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.019.642.351 11.853.400.855
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.826.296.982 9.961.568.945
Ödenmiş Sermaye
13 1.140.000.000 1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 4.613.596 4.613.596
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
13 -82.359.797 -82.359.797
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.803.953 11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.165.208.721 4.387.400.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.165.432.038 4.387.543.316
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.413.453.676 4.514.231.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-248.021.638 -126.688.240
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-182.123 -182.123
Yabancı Para Çevrim Farkları
-41.194 38.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.159.617.229 -704.204.936
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.159.617.229 -704.204.936
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.159.617.229 -704.204.936
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 334.517.312 123.107.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.019.761.589 1.228.500.874
Net Dönem Karı veya Zararı
2.392.368.837 3.852.707.238
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-465 -275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.826.296.517 9.961.568.670
TOPLAM KAYNAKLAR
26.845.938.868 21.814.969.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 19.681.793.642 10.051.294.834 6.827.803.247 3.679.202.051
Satışların Maliyeti
14 -16.107.477.404 -6.998.017.088 -6.391.291.159 -2.640.402.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.574.316.238 3.053.277.746 436.512.088 1.038.799.749
BRÜT KAR (ZARAR)
3.574.316.238 3.053.277.746 436.512.088 1.038.799.749
Genel Yönetim Giderleri
15 -138.655.197 -65.441.396 -60.318.610 -22.695.106
Pazarlama Giderleri
15 -52.472.834 -29.823.096 -18.352.160 -9.816.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.111.983.684 792.565.085 780.228.090 321.767.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.584.146.422 -883.001.925 -995.710.091 -343.630.786
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.911.025.469 2.867.576.414 142.359.317 984.425.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 192.468.699 67.205.313 549.703
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -42.050.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17.674.097 756.003 8.328.958 856.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.121.168.265 2.935.537.730 108.638.024 985.831.425
Finansman Gelirleri
18 320.609.575 328.757.079 122.009.210 77.230.972
Finansman Giderleri
19 -724.218.048 -479.434.250 -203.966.695 -110.774.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.717.559.792 2.784.860.559 26.680.539 952.287.916
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -325.191.145 -648.366.750 75.956.814 -236.402.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -370.980.298 -574.732.367 27.163.181 -213.003.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 45.789.153 -73.634.383 48.793.633 -23.399.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.392.368.647 2.136.493.809 102.637.353 715.884.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.392.368.647 2.136.493.809 102.637.353 715.884.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190 -6 1 8
Ana Ortaklık Payları
2.392.368.837 2.136.493.815 102.637.352 715.884.931
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 2,09860000 1,87410000 0,09000000 0,62800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-121.413.548 -10.840.107 -1.261 -15.262
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-141.408
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.752.333 -13.245.408
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-80.150 -7.339 -1.261 -15.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.418.935 2.554.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28.418.935 2.554.048
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-455.412.293 -117.356.676 -131.985.144 -14.126.163
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-569.076.708 -151.108.749 -166.217.281 -17.613.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
113.664.415 33.752.073 34.232.137 3.486.852
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
113.664.415 33.752.073 34.232.137 3.486.852
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-576.825.841 -128.196.783 -131.986.405 -14.141.425
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.815.542.806 2.008.297.026 -29.349.052 701.743.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-190 -6 1 8
Ana Ortaklık Payları
1.815.542.996 2.008.297.032 -29.349.053 701.743.506
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075046
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