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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2020 22:49
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 03.03.2020
Genel Kurul Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Saati 09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KARABÜK
İlçe KARABÜK MERKEZ
Adres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4 - Bağlı ortaklıklarımız Karçel A.Ş. ve Kardökmak AŞ'de Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen pay takası işlemleri nedenleri ile bağlı ortaklıklar ve konsolidasyon sonucu şirketimiz zararları ve yapılan ve yapılacak başvurular hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 2019 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
10 - 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13 - Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2019 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 SPK ek açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Announcement-.pdf - İlan Metni
EK: 4 CMB Add. Info..docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.03.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2020 Pazartesi günü saat 09.30' ta Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824079


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Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,12 17,16 0,47  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,06  
B. Petrol 52,05 52,05 0,15  
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