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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.10.2020 19:09
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.10.2020
Genel Kurul Tarihi 02.11.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir KARABÜK
İlçe KARABÜK MERKEZ
Adres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / KARABÜK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
3 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 Announcement.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından
Şirketimizin, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca
Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877865


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Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,94 23,98 0,72  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 0,23  
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