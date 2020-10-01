***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.10.2020Genel Kurul Tarihi 02.11.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.11.2020Ülke TürkiyeŞehir KARABÜKİlçe KARABÜK MERKEZAdres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / KARABÜKGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi3 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi4 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Announcement.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafındanŞirketimizin, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıcaGrupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştirİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877865BIST