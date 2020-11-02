***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü genel kurul Toplantısı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.10.2020Genel Kurul Tarihi 02.11.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.11.2020Ülke TürkiyeŞehir KARABÜKİlçe KARABÜK MERKEZAdres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / KARABÜKGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi3 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi4 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 02.11.2020 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885525BIST