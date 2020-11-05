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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.11.2020 19:32
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 01.10.2020
Genel Kurul Tarihi 02.11.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir KARABÜK
İlçe KARABÜK MERKEZ
Adres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi / KARABÜK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
3 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.11.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 02.11.2020 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel kurul Toplantısında alınan kararlar Karabük Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886467


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Altın Gr. 528 528 11,93  
Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 1,24  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,33  
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