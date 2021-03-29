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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2021 18:39



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir KARABÜK
İlçe KARABÜK MERKEZ
Adres Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolarının okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 2020 yılı dönem kârı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi,
10 - 2020 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,
11 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
13 - Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2020 yılında taahhütlü mal alım hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak29032021.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun29032021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921574


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Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,01 24,05 -0,61  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,03  
B. Petrol 64,03 64,03 -0,89  
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