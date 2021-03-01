***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.03.2021 22:27
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu'na rapor hazırlatılmış olup Raporun özeti
"Şirketin SPK tebliği kapsamında ilişkili taraflarına gerçekleştirmiş olduğu mamul satım işlemlerinin liste fiyatları üzerinden yapıldığı şirket yönetimince belirtilmiş olup gerçekleştirilen örnekleme çalışması ile ilişkili ve ilişkisiz taraflara aynı fiyatlama yapıldığı teyit edilmiştir.
Kardemir'in ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu ilişkili işlemler emsallere uygunluk ilkesine uygundur."
şeklindedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914323
BIST
18:051.527
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|17,71
|5.077.103
|% 10,00
|
|OTKAR
|392,70
|309.097.599
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.180.442
|% 10,00
|
|NTHOL
|4,84
|205.132.542
|% 10,00
|
|MAALT
|255,20
|68.117.805
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|404.860
|% -9,68
|
|SERVE
|18,05
|762.368
|% -8,38
|
|COSMO
|12,01
|592.870
|% -8,32
|
|ATSYH
|6,45
|1.059.835
|% -7,73
|
|EKIZ
|8,00
|657.552
|% -4,76
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|THYAO
|13,80
|1.786.311.865
|% 2,30
|
|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
|
|KOZAL
|136,30
|1.416.392.912
|% 5,50
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
|
|SISE
|7,59
|2.772.333.860
|% 6,45
|
|EKGYO
|2,35
|750.334.919
|% 5,38
|
|PETKM
|5,38
|1.069.339.540
|% 2,28
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|GARAN
|9,27
|1.760.073.707
|% 3,92
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|TSKB
|1,73
|269.215.434
|% 4,85
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2710
|7,2893
|% -0,09
|
|Euro
|8,7647
|8,7892
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,1286
|10,1794
|% -1,77
|
|Frank
|7,9424
|7,9903
|% -2,30
|
|Riyal
|1,9395
|1,9492
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-0,52
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
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|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
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|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,01
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|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,01
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|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,03
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