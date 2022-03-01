***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.03.2022 22:15
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerine ilişkin olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu'na rapor hazırlatılmış olup Raporun özeti
"Şirketin SPK tebliği kapsamında ilişkili taraflarına gerçekleştirmiş olduğu mamul satım işlemlerinin liste fiyatları üzerinden yapıldığı şirket yönetimince belirtilmiş olup gerçekleştirilen örnekleme çalışması ile ilişkili ve ilişkisiz taraflara aynı fiyatlama yapıldığı teyit edilmiştir.
Dolayısıyla Kardemir'in ilişkili tarafları ile gerçekleştirmiş olduğu ilişkili işlemler emsallere uygunluk ilkesine uygundur."
şeklindedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006264
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
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|Önceki Kapanış
|: 1.946
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1.994
En Düşük
1.946
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|: 13,8200
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En Düşük
13,8221
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|Önceki Kapanış
|: 15,4800
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15,4208
18:05868,87
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|: 2,15%
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|Açılış
|: 868,31
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|Önceki Kapanış
|: 850,58
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870,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9042
|13,9057
|% 0,07
|
|Euro
|15,4636
|15,4857
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,4368
|18,5292
|% -0,52
|
|Frank
|15,0558
|15,1465
|% 0,05
|
|Riyal
|3,6927
|3,7112
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-2,83
|
|Altın Gr.
|868
|868
|17,73
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|8,68
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
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17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
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17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
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17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem