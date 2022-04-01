***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 1. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 2. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 TOPLAM 0,8771928 87,71928 10 0,7894734 78,94734B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 1. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 2. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 TOPLAM 0,8771928 87,71928 10 0,7894734 78,94734D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 1. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 2. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 TOPLAM 0,8771928 87,71928 10 0,7894734 78,94734Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 28.06.2022 30.06.2022 29.06.20222. Taksit 28.11.2022 30.11.2022 29.11.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 0 0B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 0 0D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 0 0Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 31.12.2021_Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.140.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 111.673.435* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.467.032.459 3.508.327.1534. Vergiler ( - ) -614.325.221 -866.461.1855. Net Dönem Kârı 3.852.707.238 2.641.865.9686. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -43.121.1817. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -116.326.565 -116.326.5658. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.736.380.673 2.482.418.222Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.736.380.673 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.801.61510. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.742.182.28711. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.000.000.000* Nakit 1.000.000.000* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 94.300.00017. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 2.642.080.673 1.388.118.22220. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 189.713.405 0 36,25 0,7894737 78,947B Grubu 94.318.699 0 36,25 0,7894737 78,947D Grubu 615.967.896 0 36,25 0,7894737 78,947TOPLAM 900.000.000 0 36,25 0,7894737 78,947Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015155BIST