***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2022 18:08
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 1. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 2. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 TOPLAM 0,8771928 87,71928 10 0,7894734 78,94734
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 1. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 2. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 TOPLAM 0,8771928 87,71928 10 0,7894734 78,94734
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 1. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 2. Taksit 0,4385964 43,85964 10 0,3947367 39,47367
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 TOPLAM 0,8771928 87,71928 10 0,7894734 78,94734
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 28.06.2022 30.06.2022 29.06.2022
2. Taksit 28.11.2022 30.11.2022 29.11.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, KRDMA, TRAKRDMA91G3 0 0
B Grubu, KRDMB, TRAKRDMB91G1 0 0
D Grubu, KRDMD, TRAKRDMR91G7 0 0
Ek Açıklamalar
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 31.12.2021_Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.140.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 111.673.435
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.467.032.459 3.508.327.153
4. Vergiler ( - ) -614.325.221 -866.461.185
5. Net Dönem Kârı 3.852.707.238 2.641.865.968
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -43.121.181
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -116.326.565 -116.326.565
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.736.380.673 2.482.418.222
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.736.380.673 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.801.615
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.742.182.287
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.000.000.000
* Nakit 1.000.000.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 94.300.000
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 2.642.080.673 1.388.118.222
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 189.713.405 0 36,25 0,7894737 78,947
B Grubu 94.318.699 0 36,25 0,7894737 78,947
D Grubu 615.967.896 0 36,25 0,7894737 78,947
TOPLAM 900.000.000 0 36,25 0,7894737 78,947
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015155
BIST