***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 19:14
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Değişikliği Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2021 tarihli kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılında sona eriyor olmasından dolayı sürenin uzatılması amacı ile şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 Tadil Metni _Eng.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916262
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,2123
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7831
En Düşük
7,4989
18:059,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2264
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2306
En Düşük
8,8190
18:05419,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 7,79
|Açılış
|: 419,07
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,03
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7438
|7,7499
|% 2,89
|
|Euro
|9,1895
|9,2089
|% 2,55
|
|Sterlin
|10,6851
|10,7387
|% 2,76
|
|Frank
|8,2563
|8,3060
|% 2,46
|
|Riyal
|2,0614
|2,0717
|% 2,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-18,13
|
|Altın Gr.
|419
|419
|7,47
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-1,13
|