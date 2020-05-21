***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kardemir ve iştiraklerinin konsolide yapısını ve muhtemel tahvil ihraçlarının nakit akımlarını gözden geçirerek yüksek düzeyde yatırım yapılabilir seviyede değerlendirmiş ve Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A+ (Trk)/Stabil' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1(Trk) olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise Japan Credit Rating Agency Ltd'nin 10 Nisan 2020 tarihli değerlendirmesi doğrultusunda, ‘BB+'/Negatif' olarak belirlenmiştir.Notlar, detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir:Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BB+/ (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB+/ (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Ulusal Notu : A+ (Trk) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası İhraç Notu : n.a.Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : A+ (Trk)Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : B / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B / (Negatif Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Uluslararası İhraç Notu : n.a.Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : A-1 (Trk)Desteklenme Notu : 2Ortaklardan Bağımsızlık Notu : ABKamuoyuna saygı ile duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846333BIST