***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘AA- (Trk) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu "A-1+(Trk) olarak yükseltmiştir. Uzun Vadeli Ulusal not görünümü ise "Pozitif" olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uluslararası Yabancı Para Notu, Türkiye'nin kredi notu olan BB+ tavan notu ile sınırlıdır. Bu nedenle Kardemir'in pozisyonu JCR Eurasia Rating tarafından yayınlanan küresel ve ulusal ölçekte derecelendirme eşleştirmesi ile değerlendirildiğinde, Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Derecelendirmeleri "Negatif" görünümlerle "BB+" ve "B" olarak belirlenmiştir. Notlar, detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir: Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BB+/ (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB+/ (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA- (Trk) / (Pozitif Görünüm) Uzun Vadeli İhraç Notu : - Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : B / (Negatif Görünüm) Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B / (Negatif Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli İhraç Notu : - Desteklenme Notu : 2 Ortaklardan Bağımsızlık Notu : A Kamuoyuna saygı ile duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937027BIST