***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
25.12.2020 18:18
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
17.11.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.12.2017
Davanın Konusu
Genel Kurul Kararı İptali
Karşı Taraf(lar)
Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/278 E
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Davanın Kabulü
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 4 No.lu kararının iptali konulu Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/278 Esas sayılı dosyasında verilen 2018/328 sayılı kabul kararı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce onanarak kesinleşmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895005
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