***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
17.05.2021 18:30
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
22.04.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
10.05.2021
Davanın Konusu
29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 9 no'lu kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali
Karşı Taraf(lar)
Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/93 E.
Davanın Duruşma Tarihi
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Alınan Karar
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Bir Sonraki Duruşma Tarihi
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Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 9 no'lu kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali için Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. tarafından Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/93 Esas sayılı dosyasıyla Şirketimiz aleyhine dava açılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936629
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