***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 18:16
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Küresel COVID-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik Kardemir, çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini, bundan önce olduğu gibi, öncelikler arasında birinci sıraya koymuştur. Bu doğrultuda, başta Sağlık Bakanlığı'nın olmak üzere Devletimizin uygulamaya koyduğu çok sayıda önlem alınmış olup uygulanmaktadır. İlaveten, acil eylem planları gözden geçirilmiş, salgının demir çelik sektörüne ve şirketimize, makro ve mikro etkilerine ilişkin şirket içi geniş kapsamlı bir risk analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çalışan yoğunluğunu azaltmak, iş güvenliği ve sürdürülebilir üretim unsurlarını azami seviyeye getirmek amacıyla demir/çelik sektöründe ortaya çıkan olumsuz piyasa koşulları da dikkate alınarak, Şirketimiz genelinde çeşitli planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin öne çekilerek günlük üretim seviyesinin kısmen azaltılması kararı alınmıştır. Tüm paydaşlarımızın arz/tedarik güvenliği için gerekli tedbirler alınmış olup, yaşanacak salgın/piyasa gelişmelerine göre ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833960
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0795
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6956
En Düşük
6,6108
18:057,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05341,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,44
|Açılış
|: 341,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2719
|8,3134
|% 1,02
|
|Frank
|6,8897
|6,9312
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7723
|1,7811
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,75
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,03
|0,05
|
|B. Petrol
|24,80
|24,80
|-1,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
-
17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
-
17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026