***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel COVID-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik Kardemir, çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini, bundan önce olduğu gibi, öncelikler arasında birinci sıraya koymuştur. Bu doğrultuda, başta Sağlık Bakanlığı'nın olmak üzere Devletimizin uygulamaya koyduğu çok sayıda önlem alınmış olup uygulanmaktadır. İlaveten, acil eylem planları gözden geçirilmiş, salgının demir çelik sektörüne ve şirketimize, makro ve mikro etkilerine ilişkin şirket içi geniş kapsamlı bir risk analizi yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda çalışan yoğunluğunu azaltmak, iş güvenliği ve sürdürülebilir üretim unsurlarını azami seviyeye getirmek amacıyla demir/çelik sektöründe ortaya çıkan olumsuz piyasa koşulları da dikkate alınarak, Şirketimiz genelinde çeşitli planlı bakım ve onarım faaliyetlerinin öne çekilerek günlük üretim seviyesinin kısmen azaltılması kararı alınmıştır. Tüm paydaşlarımızın arz/tedarik güvenliği için gerekli tedbirler alınmış olup, yaşanacak salgın/piyasa gelişmelerine göre ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833960BIST