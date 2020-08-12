***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Genel Müdürlük görevini de vekaleten yürütmekte olan Sn. Reyhan Özkara isteği doğrultusunda bugün görevinden ayrılmıştır.Yönetim Kurulu'muzun bugünkü toplantısındaŞirketimizin münhal durumdaki Genel Müdürlük görevine Sn. Necdet UTKANLAR'ın atanmasına,(Ek-1)Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevinin de vekaleten Genel Müdür uhdesinde yürütülmesine karar verilmiştir.Ek: Genel Müdür CV'siİşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868408BIST