***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 08:58
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, TCDD'nin 16/07/2020 tarihinde açmış olduğu uluslararası ray tedariki ihalesini kazanmıştır. Bu kapsamda yapılan tedarik anlaşmasıyla, 30.950 ton ray satışı gerçekleştirilecek olup teslimatı 195 günlük süre içinde yapılacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882264
BIST
11:471.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,91
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.202
En Düşük
1.195
11:477,8943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:479,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0267
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:47484,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 484,79
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNGYO
|2,75
|104.339.281
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|72.994.233
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.438.542
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.389.521
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|11.057.234
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.639.253
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,33
|909.663.491
|% 2,09
|
|PETKM
|4,53
|413.190.757
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,96
|396.499.674
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,70
|347.297.854
|% 4,29
|
|AKBNK
|5,30
|300.676.573
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,96
|396.499.674
|% 6,52
|
|ALBRK
|1,70
|347.297.854
|% 4,29
|
|TSKB
|1,40
|213.258.358
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,42
|190.498.984
|% -4,86
|
|GARAN
|7,33
|909.663.491
|% 2,09
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8907
|7,8943
|% -0,49
|
|Euro
|9,2653
|9,2694
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,2300
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6097
|8,6616
|% -0,31
|
|Riyal
|2,0983
|2,1088
|% -0,50
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,24
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,21
|
Seans Raporu
11:47
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12:01DGKLB
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11:59XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 7, 425.00 milyon TL de
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11:59HURGZ
Yüzde 5.44 oranında artışla 2.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 775, 722 adet işlem
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11:58JANTS
Yüzde 7.48 oranında artışla 198.20 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 574 adet işlem