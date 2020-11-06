***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 15:18
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı yapılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Alparslan BAYRAKTAR'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Erdal ERDEM'in seçilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886641
BIST
16:401.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:408,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1507
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5686
En Düşük
8,4044
16:4010,1921
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2278
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1921
En Düşük
9,9273
16:40539,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 539,38
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
539,44
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MARKA
|4,62
|26.117.008
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.070.397
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.799.476
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,48
|1.417.704.650
|% 4,82
|
|GARAN
|6,97
|1.399.677.060
|% 0,14
|
|SISE
|6,55
|639.203.845
|% -1,21
|
|TSKB
|2,12
|598.854.775
|% 0,00
|
|FENER
|36,08
|541.109.284
|% 5,01
|
|KRDMD
|3,48
|1.417.704.650
|% 4,82
|
|TSKB
|2,12
|598.854.775
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,87
|428.281.706
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,80
|379.559.690
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,32
|478.015.915
|% 0,87
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5649
|8,5667
|% 1,79
|
|Euro
|10,1787
|10,1921
|% 2,29
|
|Sterlin
|11,2064
|11,2626
|% 1,61
|
|Frank
|9,4858
|9,5430
|% 2,37
|
|Riyal
|2,2765
|2,2879
|% 1,77
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|9,31
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.560
|3.614
|88,00
|
|Tam
|3.546
|3.635
|89,44
|
|Yarım
|1.714
|1.758
|43,26
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,63
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|39,87
|39,87
|-1,06
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:53TSGYO
Yüzde 7.10 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 457, 809 adet işlem
-
16:52MARKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 856, 252 adet işlem
-
16:51GEDZA
Yüzde 8.27 oranında artışla 18.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 664 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TTKOM, DOHOL
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 062