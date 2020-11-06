***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 15:23
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmut Faruk Akşit, mevcut projeleri ve görevi nedeniyle şirketimize yeterli zamanı ayıramayacağını ifade ederek yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886642
BIST
16:141.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:148,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1501
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5677
En Düşük
8,4044
16:1410,1826
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,2183
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1826
En Düşük
9,9273
16:14537,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 10,19
|Açılış
|: 537,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
537,86
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MARKA
|4,62
|26.002.155
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.048.997
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.411.714
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|GARAN
|6,95
|1.352.739.626
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,46
|1.331.306.843
|% 4,22
|
|SISE
|6,57
|602.036.496
|% -0,90
|
|TSKB
|2,12
|592.270.217
|% 0,00
|
|FENER
|35,92
|530.991.262
|% 4,54
|
|KRDMD
|3,46
|1.331.306.843
|% 4,22
|
|TSKB
|2,12
|592.270.217
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|415.449.535
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,79
|364.616.135
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,31
|457.056.931
|% 0,43
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5515
|8,5661
|% 1,78
|
|Euro
|10,1583
|10,1826
|% 2,19
|
|Sterlin
|11,1966
|11,2527
|% 1,52
|
|Frank
|9,4688
|9,5259
|% 2,18
|
|Riyal
|2,2741
|2,2855
|% 1,66
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|5,72
|
|Altın Gr.
|537
|537
|9,54
|
|Cumhuriyet
|3.548
|3.602
|76,00
|
|Tam
|3.538
|3.627
|80,92
|
|Yarım
|1.710
|1.754
|39,14
|
|Çeyrek
|858
|877
|19,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,05
|7,06
|0,19
|
|B. Petrol
|39,98
|39,98
|-0,95
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:25SAMAT
Yüzde 6.57 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 422 adet işlem
-
16:24FENER
Yüzde 4.54 oranında artışla 35.92 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 714, 527 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 15, 097.00 milyon TL de
-
16:23PINSU
Yüzde 5.91 oranında artışla 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 381, 035 adet işlem
-
16:19KLGYO
Yüzde 4.77 oranında artışla 12.73 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 848, 955 adet işlem