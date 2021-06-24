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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2021 17:45



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                    
KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Temmuz-Eylül 2021 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
MALZEMENİN CİNSİ                    MİKTARI                      % 30 TAAHHÜTLÜ       % 70 SERBEST
                                                                                           MAL MİKTARI            MAL MİKTARI
 
Kütük                                                 173.000 Ton               51.900 Ton                  121.100 Ton
Nerv. İnşaat demiri                              142.000 Ton               42.600 Ton                    99.400 Ton
Kangal-çubuk                                     139.000 Ton               41.700 Ton                    97.300 Ton
Profil                                                  109.000 Ton               32.700 Ton                   76.300 Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.06.2021 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü'ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943998


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Altın Gr. 498 498 3,87  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,00 26,03 0,12  
Gümüş Gr. 7,29 7,29 0,09  
B. Petrol 75,31 75,31 0,12  
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