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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2022 18:12
***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                           KARDEMİR A.Ş.' NİN TÜM MÜŞTERİLERİNE,
 
 
Satış prosedürümüze göre Ekim-Aralık 2022 döneminde fiyat listelerimiz üzerinden aşağıda belirtilen miktarlarda ürün satışı programlanmıştır.
 
MALZEMENİN CİNSİ                    MİKTARI               % 30 TAAHHÜTLÜ       % 70 SERBEST
                                                                                    MAL MİKTARI            MAL MİKTARI
 
KÜTÜK                                             232.000 Ton               69.600 Ton                  162.400 Ton
NERV. İNŞAAT DEMİRİ                     110.000 Ton               33.000 Ton                    77.000 Ton
KANGAL-ÇUBUK                              115.000 Ton               34.500 Ton                   80.500  Ton
PROFİL                                            112.000 Ton               33.600 Ton                   78.400  Ton
 
Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla birlikte alabilecekleri ürün miktarını gösterir liste ile 30.09.2022 Cuma günü saat 17:00'a kadar şirketimizin Satış Müdürlüğü' ne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Tüm müşterilerimize duyurulur.
 
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
                       
                        





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065507


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KMPUR 58,00 103.883.508 % 9,95  
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Tam 6.590 6.684 5,00  
Yarım 3.206 3.268 0,00  
Çeyrek 1.608 1.634 5,00  
Gümüş.Ons 18,32 18,35 -0,02  
Gümüş Gr. 10,93 10,95 0,04  
B. Petrol 84,35 84,35 1,49  
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