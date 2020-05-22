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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.05.2020 09:03
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fabrika Sahası 78170 Merkez / Karabük 0 370 418 20 01 0 370 419 10 64




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846408


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 39,10 3.247.111 % 9,96  
INTEM 10,61 7.656.262 % 9,95  
PNSUT 18,96 82.910.971 % 8,97  
CASA 22,00 44.946 % 8,16  
PEKGY 5,94 7.087.514 % 8,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2566 8,2980 % -0,24  
Frank 6,9771 7,0192 % 0,09  
Riyal 1,8059 1,8149 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.737 9,59  
Altın Gr. 380 380 2,63  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.525 2.554 15,70  
Yarım 1.232 1.249 7,70  
Çeyrek 616 625 3,80  
Gümüş.Ons 17,04 17,08 -0,06  
Gümüş Gr. 3,72 3,73 -0,01  
B. Petrol 34,12 34,12 -1,95  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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