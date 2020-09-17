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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.09.2020 14:42
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HASAN AKBULUT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MURAT ŞENAL Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İç Denetim Direktörlüğü
UĞUR ALTUNDAĞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YUSUF ZAFER DEMİRTAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875447


BIST



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BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 111,10 72.174.073 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
ARTI 6,61 1.447.689 % 9,98  
KSTUR 201,60 1.651.306 % 9,98  
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15:57 Alış Satış %  
Dolar 7,5525 7,5568 % 0,70  
Euro 8,9194 8,9277 % 0,68  
Sterlin 9,7043 9,7530 % -0,02  
Frank 8,2644 8,3141 % 0,52  
Riyal 2,0069 2,0170 % 0,57  
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15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.946 -13,54  
Altın Gr. 472 472 -1,35  
Cumhuriyet 3.137 3.184 2,00  
Tam 3.115 3.192 -4,72  
Yarım 1.505 1.544 -2,29  
Çeyrek 755 772 -1,15  
Gümüş.Ons 26,79 26,83 -0,35  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 -0,03  
B. Petrol 42,07 42,07 -0,15  
Seans Raporu 15:57
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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