***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2020 14:42
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NECDET UTKANLAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici
HASAN AKBULUT İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MUHAMMED FURKAN ÜNAL Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
MURAT ŞENAL Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici İç Denetim Direktörlüğü
UĞUR ALTUNDAĞ İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
YUSUF ZAFER DEMİRTAŞ Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875447
BIST
15:571.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,32
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
15:577,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5578
En Düşük
7,4825
15:578,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9308
En Düşük
8,8040
15:57471,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,19
|Açılış
|: 471,83
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler15:57
|FMIZP
|111,10
|72.174.073
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|TKURU
|439,10
|20.249.317
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|10.147.330
|% -9,97
|
|KRDMD
|3,14
|648.070.453
|% -0,95
|
|AVOD
|4,37
|463.645.354
|% 8,17
|
|PETKM
|4,32
|385.643.750
|% -0,69
|
|JANTS
|221,90
|318.713.536
|% 7,51
|
|GARAN
|6,68
|317.409.893
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,14
|648.070.453
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,56
|221.641.037
|% 3,31
|
|IHLAS
|1,07
|154.019.519
|% -1,83
|
|AVOD
|4,37
|463.645.354
|% 8,17
|
|KARSN
|3,02
|296.149.060
|% 2,72
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5525
|7,5568
|% 0,70
|
|Euro
|8,9194
|8,9277
|% 0,68
|
|Sterlin
|9,7043
|9,7530
|% -0,02
|
|Frank
|8,2644
|8,3141
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0069
|2,0170
|% 0,57
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-13,54
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.137
|3.184
|2,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,72
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,29
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,15
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|-0,15
|