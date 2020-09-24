***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırÖMER FARUK ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi HayırATİLLA TAMER ALPTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiBURAK YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBÜLENT GEDİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıHÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMURAT YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet D Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiOSMAN KAHVECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 03.07.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,TALAT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876567BIST