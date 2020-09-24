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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 17:59
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER FARUK ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bürokrat 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır
ATİLLA TAMER ALPTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
BURAK YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BÜLENT GEDİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi /Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
KAMİL GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır B Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MURAT YOLBULAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Evet D Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
OSMAN KAHVECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bürokrat 03.07.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824057 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,
TALAT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.11.2017 İcrada Görevli Değil Hayır A Grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876567


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