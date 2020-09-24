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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.09.2020 18:41
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş Elektrik Üretimi 200000000 200000000 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. Çelik Konstrüksiyon İmalatı ve Montajı 152620533 152618683 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. Döküm ve Talaşlı İmalat 150000000 149999950 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti. Sigorta İşlemleri 70000 66500 TRY 95,00 BAĞLI ORTAKLIK
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Çimento ve Hazır Beton İşi 1400000 685997 TRY 48,99 İŞTİRAK
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Her Çeşit Demiryolu Makası Üretimi Montajı 17595000 4408525 TRY 25,06 İŞTİRAK
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri 5000000 1000000 TRY 20,00 İŞTİRAK
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. Pelet ve Cevher Üretimi 120000000 12000000 TRY 10,00 İŞTİRAK
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Enerji piyasası faaliyeti 61572770 412408 TRY 0,67 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876600


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CMBTN 104,50 15.717.393 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.677.565 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.914.001 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
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Riyal 2,0272 2,0374 % -1,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 6,79  
Altın Gr. 458 459 -3,05  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 0,17  
Gümüş Gr. 5,59 5,61 -0,04  
B. Petrol 41,49 41,49 -0,28  
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