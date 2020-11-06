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***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

06.11.2020 15:34
GÜNCEL HABERLER



***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 06.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında
  Denetimden Sorumlu  Komite Başkanlığı'na Sn. Ömer  DEMİRHAN, Üyeliklere Sn. Erdal ERDEM ve Sn. Mustafa AYDIN'ın,   Riskin Erken  Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Erdal  ERDEM, Üyeliğe Sn. Mustafa AYDIN'ın   Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanlığı'na Sn.  Mustafa AYDIN'ın, Üyeliklere Sn. Ercümend  ARVAS, Sn. Ömer DEMİRHAN ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Burcay  YAVUZ'un atanmalarına karar verilmiştir.   
      Bilgilerinize arz ederiz.
  
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886646


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