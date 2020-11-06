***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 06.11.2020 tarihinde yapılan toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİRHAN, Üyeliklere Sn. Erdal ERDEM ve Sn. Mustafa AYDIN'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Erdal ERDEM, Üyeliğe Sn. Mustafa AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa AYDIN'ın, Üyeliklere Sn. Ercümend ARVAS, Sn. Ömer DEMİRHAN ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Burcay YAVUZ'un atanmalarına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886646BIST