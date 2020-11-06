***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.11.2020 15:34
***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 06.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. Ömer DEMİRHAN, Üyeliklere Sn. Erdal ERDEM ve Sn. Mustafa AYDIN'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. Erdal ERDEM, Üyeliğe Sn. Mustafa AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mustafa AYDIN'ın, Üyeliklere Sn. Ercümend ARVAS, Sn. Ömer DEMİRHAN ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Burcay YAVUZ'un atanmalarına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886646
BIST
16:511.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,89
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1.189
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:5110,1883
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:51539,81
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|: 539,81
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|Önceki Kapanış
|: 527,55
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540,05
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MARKA
|4,62
|26.152.531
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.104.102
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.839.226
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,46
|1.438.887.304
|% 4,22
|
|GARAN
|6,96
|1.413.470.525
|% 0,00
|
|TSKB
|2,21
|776.049.590
|% 4,25
|
|SISE
|6,55
|650.583.978
|% -1,21
|
|FENER
|35,92
|548.930.806
|% 4,54
|
|KRDMD
|3,46
|1.438.887.304
|% 4,22
|
|TSKB
|2,21
|776.049.590
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,88
|456.697.216
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,32
|501.653.497
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,80
|380.528.949
|% 1,12
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5657
|8,5708
|% 1,84
|
|Euro
|10,1834
|10,1913
|% 2,28
|
|Sterlin
|11,2236
|11,2799
|% 1,76
|
|Frank
|9,4906
|9,5478
|% 2,42
|
|Riyal
|2,2774
|2,2888
|% 1,81
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,78
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.560
|3.614
|88,00
|
|Tam
|3.546
|3.635
|89,44
|
|Yarım
|1.714
|1.758
|43,26
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,63
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|0,20
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|-1,10
|
Seans Raporu
16:49
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17:06BRISA
Yüzde 6.96 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 517, 750 adet işlem
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17:05GSRAY
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.51 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 365, 240 adet işlem
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SISE, DOHOL
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17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, KRDMD, EREGL
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 87 artarak (% 0.37 ) 1, 062