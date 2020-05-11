***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 13:57
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844071
BIST
15:1398.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 209,39
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:137,0827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:137,6716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:13387,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 387,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.156.355
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.676.937
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.448
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.156.261
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|65.701.656
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,84
|12.295.971
|% -7,79
|
|SEYKM
|11,96
|51.507.876
|% -6,64
|
|IHGZT
|3,53
|8.978.939
|% -5,87
|
|ISFIN
|3,90
|564.886.037
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|488.876.455
|% -2,47
|
|GARAN
|7,82
|382.188.209
|% -0,51
|
|MGROS
|30,98
|377.543.088
|% 4,45
|
|ECILC
|4,87
|367.211.488
|% 8,46
|
|KRDMD
|2,37
|488.876.455
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,14
|196.633.168
|% 3,64
|
|ISFIN
|3,90
|564.886.037
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,59
|149.416.535
|% 1,27
|
|ECILC
|4,87
|367.211.488
|% 8,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6885
|8,7321
|% -0,86
|
|Frank
|7,2534
|7,2970
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,54
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.495
|2.545
|-24,40
|
|Tam
|2.568
|2.611
|-25,00
|
|Yarım
|1.253
|1.276
|-12,20
|
|Çeyrek
|625
|638
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|-0,91
|