***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:18
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854312
BIST
12:26117.075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 167,25
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:266,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:267,6996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:26391,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 391,46
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|40.530.500
|% 9,97
|
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|8.415.796
|% 9,80
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,65
|20.053.900
|% -7,74
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|KRDMB
|3,48
|47.980.088
|% -4,13
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|KARSN
|3,47
|528.149.899
|% 5,15
|
|ODAS
|2,64
|508.985.992
|% 3,53
|
|KRDMD
|3,19
|432.691.688
|% -1,54
|
|THYAO
|12,08
|413.113.084
|% -1,47
|
|GARAN
|8,27
|367.973.449
|% -1,08
|
|IEYHO
|1,08
|235.387.825
|% 5,88
|
|ODAS
|2,64
|508.985.992
|% 3,53
|
|ALBRK
|1,82
|345.286.706
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,71
|321.185.486
|% 2,40
|
|KARSN
|3,47
|528.149.899
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5064
|8,5491
|% -0,16
|
|Frank
|7,2127
|7,2561
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,35
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|1,20
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,30
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|