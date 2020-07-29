KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.194.077
|% 10,00
|BURVA
|78,10
|11.460.413
|% 10,00
|BFREN
|1.181,50
|22.076.155
|% 10,00
|VKFYO
|11,88
|12.560.623
|% 10,00
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9897
|9,0348
|% 0,59
|Frank
|7,5724
|7,6180
|% 0,68
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% 0,38
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-0,22
|Altın Gr.
|438
|438
|1,20
|Cumhuriyet
|2.871
|2.906
|10,70
|Tam
|2.957
|2.989
|11,00
|Yarım
|1.435
|1.459
|5,40
|Çeyrek
|720
|730
|2,70
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|-0,09
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|0,44
Seans Raporu
- 11:44OSMEN Yüzde -3.53 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 440 adet işlem
- 11:43PKENT Yüzde 10.00 oranında artışla 867.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005 adet işlem
- 11:42 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, KOZAA, ASELS
- 11:42XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 86 kaybederek (% -0.08 ) 1, 057
- 11:42 IHYAY, ARENA, DGKLB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında