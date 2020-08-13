***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 15:41
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868618
BIST
15:351.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
15:357,3128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
15:358,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0232
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
15:35452,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 452,68
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler15:35
|GLBMD
|4,95
|2.777.386
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|38.777.716
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.489.286
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|107.608
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.521.676
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|TUPRS
|79,00
|817.537.013
|% 1,61
|
|ASELS
|17,94
|813.229.468
|% 1,07
|
|GARAN
|7,04
|638.003.331
|% -0,42
|
|GUSGR
|6,26
|616.981.390
|% 2,79
|
|THYAO
|11,23
|608.414.144
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,03
|603.685.013
|% -0,49
|
|KARSN
|3,19
|604.196.534
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,55
|281.069.786
|% 2,65
|
|KRDMD
|2,92
|533.689.029
|% -3,31
|
|ODAS
|2,54
|355.286.441
|% 0,40
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3065
|7,3128
|% -0,28
|
|Euro
|8,6496
|8,6650
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,5581
|9,6060
|% 0,32
|
|Frank
|8,0026
|8,0508
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9471
|1,9569
|% -0,13
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|6,82
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.022
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.010
|3.087
|-7,35
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-3,56
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,17
|
|B. Petrol
|45,37
|45,37
|-0,06
|