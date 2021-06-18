***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 15:05
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943045
BIST
16:271.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -17,22
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:278,7314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7317
En Düşük
8,6544
16:2710,3649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0326
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:27497,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,52
|Açılış
|: 497,66
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IDGYO
|6,05
|1.358.014
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.272.479
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.899.001
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.146.734
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|9.040.163
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|19.009.614
|% -5,38
|
|THYAO
|14,47
|1.184.701.380
|% -1,30
|
|GARAN
|8,20
|650.292.747
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,13
|612.561.816
|% 0,47
|
|EREGL
|17,98
|577.461.951
|% -3,90
|
|KRDMD
|6,88
|472.706.894
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,13
|612.561.816
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|275.871.209
|% -0,46
|
|THYAO
|14,47
|1.184.701.380
|% -1,30
|
|GARAN
|8,20
|650.292.747
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,20
|83.567.555
|% -0,83
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7272
|8,7314
|% 0,14
|
|Euro
|10,3579
|10,3649
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,0434
|12,1038
|% -0,52
|
|Frank
|9,4237
|9,4804
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3180
|2,3297
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|0,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,56
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.371
|7,74
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 9, 936.00 milyon TL de
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TAVHL
-
16:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, SASA, EKGYO
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 09 kaybederek (% -1.05 ) 1, 235
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, OZBAL, IDGYO, VKFYO