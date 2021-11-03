***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:04
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974320
BIST
14:531.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:539,6964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0940
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:5311,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1156
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:53554,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,67
|Açılış
|: 554,72
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:53
|IHAAS
|5,06
|27.408.279
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.088.671
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|102.292.768
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|166.087.990
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,35
|41.270.366
|% 9,24
|
|NUGYO
|11,38
|32.173.685
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.788.275
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.280.497
|% -9,95
|
|CANTE
|12,93
|101.937.802
|% -9,90
|
|HEDEF
|3,40
|161.924.054
|% -9,81
|
|GARAN
|10,19
|3.008.915.347
|% 0,30
|
|THYAO
|15,54
|1.525.016.298
|% 0,32
|
|SISE
|8,74
|993.979.047
|% 1,39
|
|TSPOR
|5,09
|887.240.771
|% -5,21
|
|FROTO
|202,40
|859.819.612
|% 4,82
|
|EKGYO
|1,98
|718.430.400
|% -2,46
|
|GARAN
|10,19
|3.008.915.347
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,82
|825.341.800
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|274.322.165
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|887.240.771
|% -5,21
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6915
|9,6964
|% 0,98
|
|Euro
|11,2349
|11,2389
|% 1,04
|
|Sterlin
|13,1522
|13,2182
|% 0,90
|
|Frank
|10,5720
|10,6357
|% 1,10
|
|Riyal
|2,5688
|2,5817
|% 0,65
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-3,55
|
|Altın Gr.
|554
|555
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.649
|3.741
|34,18
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|16,53
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,01
|83,01
|-1,71
|