***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:29
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985710
BIST
15:111.770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -33,97
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:1111,1837
En Yüksek
|Değişim
|: -8,25%
|| -1,0062
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:1112,7013
En Yüksek
|Değişim
|: -8,23%
|| -1,1388
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:11636,52
En Yüksek
|Değişim
|: -10,07%
|| -71,28
|Açılış
|: 636,52
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:09
|PENTA
|359,70
|31.067.394
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|12.799.793
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|30.466.148
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|GSDHO
|2,70
|157.843.388
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.286.154
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.237.676
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,81
|2.801.485.530
|% -0,59
|
|SISE
|12,64
|2.182.132.519
|% -4,82
|
|EREGL
|24,48
|1.723.591.163
|% -3,77
|
|TUPRS
|142,00
|1.264.297.575
|% -5,14
|
|THYAO
|18,54
|1.260.522.459
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,53
|1.037.083.620
|% 1,44
|
|GARAN
|11,81
|2.801.485.530
|% -0,59
|
|SISE
|12,64
|2.182.132.519
|% -4,82
|
|ODAS
|1,37
|200.120.006
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,65
|390.906.447
|% -4,68
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0775
|11,1339
|% -8,66
|
|Euro
|12,4361
|12,6752
|% -8,42
|
|Sterlin
|14,5763
|14,6494
|% -10,32
|
|Frank
|11,7777
|11,8487
|% -10,90
|
|Riyal
|2,8899
|2,9043
|% -10,80
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-0,80
|
|Altın Gr.
|631
|631
|-76,63
|
|Cumhuriyet
|4.151
|4.214
|-691,00
|
|Tam
|4.208
|4.351
|-587,40
|
|Yarım
|2.034
|2.105
|-284,14
|
|Çeyrek
|1.020
|1.052
|-142,07
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,97
|
|B. Petrol
|75,45
|75,45
|0,17
|