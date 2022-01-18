***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 15:00
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994871
BIST
16:172.058
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -27,89
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.050
16:1713,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1363
|Açılış
|: 13,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
16:1715,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1122
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
16:17788,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,70
|Açılış
|: 788,81
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,40
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|23,08
|51.305.977
|% 9,90
|
|KRSTL
|5,25
|79.090.269
|% 9,83
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|DOBUR
|92,70
|13.565.683
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|122.539.456
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|12,00
|2.750.144.490
|% 0,08
|
|THYAO
|27,50
|2.667.150.933
|% -2,76
|
|KRDMD
|12,31
|2.342.744.495
|% -3,53
|
|YKBNK
|4,07
|1.859.779.838
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,80
|1.462.161.575
|% 0,65
|
|YKBNK
|4,07
|1.859.779.838
|% 0,99
|
|GARAN
|12,00
|2.750.144.490
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,49
|515.649.442
|% -0,80
|
|HALKB
|5,48
|1.043.894.634
|% 0,55
|
|AKBNK
|7,80
|1.462.161.575
|% 0,65
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5701
|13,5828
|% 1,08
|
|Euro
|15,4291
|15,4483
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,4052
|18,4975
|% 0,70
|
|Frank
|14,7738
|14,8628
|% 0,94
|
|Riyal
|3,6105
|3,6287
|% 1,14
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-8,24
|
|Altın Gr.
|793
|793
|6,77
|
|Cumhuriyet
|5.253
|5.332
|33,00
|
|Tam
|5.236
|5.369
|39,30
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|19,01
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,07
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,71
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:29XU100
Endeks 2, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 26, 385.00 milyon TL de
-
16:27PRKAB
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 51.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 331, 073 adet işlem
-
16:26DOBUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 92.70 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 466 adet işlem
-
16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, PGSUS, SASA
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 6 kaybederek (% -1.63 ) 1, 842