***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 11:41
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040261
BIST
12:092.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -11,53
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.383
12:0916,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0455
|Açılış
|: 16,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5724
12:0917,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 17,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,3212
12:09973,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 973,57
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler12:09
|YGGYO
|22,90
|1.629.682
|% 9,99
|
|BMSCH
|10,68
|69.498.624
|% 7,88
|
|PEGYO
|1,86
|20.186.308
|% 7,51
|
|RTALB
|7,27
|71.255.381
|% 7,07
|
|HUNER
|2,79
|35.682.076
|% 5,68
|
|LIDFA
|11,34
|20.149.110
|% -10,00
|
|BALAT
|12,78
|177.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|91.313.191
|% -9,98
|
|ALMAD
|2,63
|90.672
|% -7,72
|
|ULUSE
|210,20
|15.660.858
|% -5,61
|
|THYAO
|45,92
|1.669.508.113
|% -0,56
|
|SISE
|21,36
|1.465.367.806
|% 3,29
|
|EREGL
|26,58
|516.378.786
|% 0,15
|
|KRDMD
|11,04
|476.758.393
|% -1,08
|
|SAHOL
|19,05
|400.783.030
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,66
|365.420.614
|% 5,14
|
|YKBNK
|4,31
|365.807.280
|% 0,47
|
|ODAS
|2,87
|218.067.748
|% -1,03
|
|TSKB
|1,95
|138.787.193
|% -3,47
|
|SISE
|21,36
|1.465.367.806
|% 3,29
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6702
|16,6837
|% 0,27
|
|Euro
|17,3984
|17,4248
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,1854
|20,2867
|% 0,34
|
|Frank
|17,3798
|17,4845
|% 0,11
|
|Riyal
|4,4313
|4,4535
|% 0,19
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-3,35
|
|Altın Gr.
|973
|973
|0,45
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|-4,00
|
|Tam
|6.496
|6.586
|-55,00
|
|Yarım
|3.180
|3.220
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,02
|