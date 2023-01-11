***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:32
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099906
BIST
10:304.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,26
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.937
10:3018,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:3020,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0315
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:301.137,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,38
|Açılış
|: 1.137,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:30
|SDTTR
|56,65
|2.897.704
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|788.305
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ARMDA
|253,50
|9.927.128
|% 7,19
|
|ULUFA
|7,65
|28.760.735
|% 6,99
|
|POLTK
|1.737,60
|16.758.946
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|FLAP
|12,20
|27.118.190
|% -9,83
|
|ADEL
|115,50
|3.457.755
|% -7,97
|
|HKTM
|68,70
|125.567.127
|% -7,85
|
|THYAO
|132,50
|1.856.934.378
|% 0,99
|
|EREGL
|38,12
|967.330.885
|% 0,69
|
|ASELS
|57,90
|879.208.303
|% -0,43
|
|TUPRS
|480,70
|738.610.380
|% 1,14
|
|EKGYO
|8,53
|696.068.086
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,53
|696.068.086
|% 0,35
|
|KATMR
|2,18
|124.455.564
|% -6,03
|
|YKBNK
|9,57
|431.172.746
|% 0,42
|
|KRDMD
|18,18
|690.651.912
|% 0,22
|
|AKBNK
|17,01
|615.664.560
|% -0,12
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7708
|18,7965
|% 0,12
|
|Euro
|20,1828
|20,1932
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,7960
|22,9103
|% 0,22
|
|Frank
|20,3145
|20,4369
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9860
|5,0111
|% 0,02
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.693
|7.757
|22,00
|
|Yarım
|3.737
|3.795
|11,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,16
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,57
|