***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:02
***KRDMB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114657
BIST
10:165.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,35
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.024
En Düşük
4.897
10:1618,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
10:1620,0727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0763
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
10:161.105,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -7,27
|Açılış
|: 1.105,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.105,09
BIST En Aktif Hisseler10:16
|NUHCM
|151,60
|67.153.347
|% 9,93
|
|MARKA
|4,12
|1.844.240
|% 9,87
|
|CMBTN
|670,30
|4.260.927
|% 9,35
|
|AFYON
|10,13
|142.040.139
|% 6,86
|
|BVSAN
|48,38
|165.471.258
|% 6,66
|
|KOZAL
|24,76
|124.509.566
|% -95,28
|
|HATEK
|7,69
|8.795.312
|% -8,67
|
|FLAP
|9,02
|9.068.243
|% -8,43
|
|MACKO
|54,65
|39.120.432
|% -7,92
|
|UMPAS
|3,85
|51.205
|% -7,89
|
|KRDMD
|19,22
|672.179.655
|% -0,05
|
|THYAO
|139,80
|585.115.129
|% -0,14
|
|TUPRS
|629,10
|536.412.731
|% -0,21
|
|EREGL
|43,78
|494.112.075
|% -1,62
|
|OYAKC
|32,00
|466.640.017
|% 6,17
|
|KRDMD
|19,22
|672.179.655
|% -0,05
|
|AKBNK
|16,27
|245.886.862
|% 1,06
|
|OYAKC
|32,00
|466.640.017
|% 6,17
|
|AFYON
|10,13
|142.040.139
|% 6,86
|
|BUCIM
|7,43
|100.866.134
|% 4,21
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8590
|18,8643
|% 0,09
|
|Euro
|20,0640
|20,0727
|% -0,38
|
|Sterlin
|22,4510
|22,5636
|% -0,36
|
|Frank
|20,2138
|20,3356
|% -0,32
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% 0,09
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-13,76
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-7,23
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.519
|7.593
|-63,00
|
|Yarım
|3.673
|3.716
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.858
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,33
|21,36
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,95
|12,96
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,02
|84,02
|-1,12
|
Seans Raporu
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