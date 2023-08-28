***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
28.08.2023 14:51
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 28 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_KRDMD0823 0AC3D043001CAA90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189906
BIST
'
16:427.978
En Düşük
|Değişim
|: 3,39%
|| 261,64
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4226,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0356
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4228,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1396
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:421.637,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.637,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZENR
|44,66
|910.872.632
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.896.493
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.566.368
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.317.490
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.992.977
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.947.946
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.206.489.436
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|55,00
|10.648.836.191
|% 7,21
|
|THYAO
|253,20
|8.692.761.370
|% 6,39
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,60
|6.943.047.641
|% 8,93
|
|TUPRS
|142,40
|6.318.577.302
|% 6,67
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,99
|1.368.487.889
|% 2,46
|
|YKBNK
|17,07
|4.593.151.207
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,65
|2.242.225.034
|% 0,12
|
|SKBNK
|4,19
|868.990.203
|% 4,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5673
|% 0,13
|
|Euro
|28,7172
|28,7475
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3260
|33,4931
|% 0,17
|
|Frank
|29,8969
|30,0770
|% -0,00
|
|Riyal
|7,0624
|7,0978
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,47
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.968
|11.052
|-49,00
|
|Yarım
|5.501
|5.547
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.773
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-0,09
|
Seans Raporu
16:40
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
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16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
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16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem