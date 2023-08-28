Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

28.08.2023 14:51
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


***KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

İlgili Şirketler [KRDMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 28 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_KRDMD0823 0AC3D043001CAA90




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189906


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:427.978
Değişim :  3,39% |  261,64
Açılış :  7.837  
Önceki Kapanış :  7.717  
En Düşük
7.837 En Yüksek
7.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZENR 44,66 910.872.632 % 10,00  
GOKNR 30,14 354.896.493 % 10,00  
FZLGY 23,98 186.566.368 % 10,00  
YYLGD 23,10 528.317.490 % 10,00  
YAPRK 140,80 117.992.977 % 10,00  
daha fazla
16:40 Alış Satış %  
Dolar 26,5594 26,5673 % 0,13  
Euro 28,7172 28,7475 % 0,47  
Sterlin 33,3260 33,4931 % 0,17  
Frank 29,8969 30,0770 % -0,00  
Riyal 7,0624 7,0978 % 0,15  
daha fazla
16:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 2,46  
Altın Gr. 1.635 1.635 1,47  
Cumhuriyet 11.198 11.373 -96,00  
Tam 10.968 11.052 -49,00  
Yarım 5.501 5.547 -25,00  
Çeyrek 2.742 2.773 -13,00  
Gümüş.Ons 24,19 24,21 -0,03  
Gümüş Gr. 20,56 20,59 -0,08  
B. Petrol 83,86 83,86 -0,09  
Seans Raporu 16:40
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru