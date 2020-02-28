***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:22
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822713
BIST
14:38107.180
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -3.238,17
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:386,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0271
|Açılış
|: 6,2190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:386,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0344
|Açılış
|: 6,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:38325,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,75
|Açılış
|: 325,48
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,40
|13.178.843
|% 14,12
|
|OYAYO
|3,75
|22.443.418
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,84
|22.847.080
|% 9,40
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,45
|1.212.266
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|36.009.621
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|12,05
|1.068.264.889
|% -0,82
|
|ASELS
|28,16
|785.520.281
|% 0,64
|
|GARAN
|9,86
|307.388.963
|% -3,24
|
|YKBNK
|2,35
|197.019.443
|% -4,08
|
|ODAS
|1,98
|188.732.283
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,42
|150.016.796
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,25
|124.882.007
|% -3,10
|
|ODAS
|1,98
|188.732.283
|% -2,94
|
|THYAO
|12,05
|1.068.264.889
|% -0,82
|
|YKBNK
|2,35
|197.019.443
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9856
|8,0256
|% 0,19
|
|Frank
|6,4169
|6,4555
|% 0,71
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.628
|1.628
|-8,86
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.146
|2.200
|-19,12
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,25
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,63
|
|Gümüş.Ons
|17,21
|17,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|-1,15
|