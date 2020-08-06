***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:34
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865841
BIST
15:241.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -35,10
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:247,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,2050
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:248,6299
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 0,2532
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:24480,24
En Yüksek
|Değişim
|: 4,00%
|| 18,45
|Açılış
|: 480,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
480,45
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.121.953
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|35.832.179
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|50.964.823
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.156.033
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|54.951.410
|% 9,91
|
|JANTS
|89,10
|4.957.719
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,98
|1.566.767.616
|% -5,26
|
|GARAN
|6,66
|1.123.766.265
|% -1,77
|
|SISE
|5,91
|917.587.319
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,84
|807.613.179
|% -3,59
|
|ASELS
|15,98
|796.770.638
|% -5,11
|
|EKGYO
|1,98
|1.566.767.616
|% -5,26
|
|ODAS
|2,22
|513.265.605
|% -5,13
|
|YKBNK
|2,09
|420.236.820
|% -0,95
|
|TRKCM
|3,80
|714.132.240
|% -4,04
|
|GARAN
|6,66
|1.123.766.265
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4938
|9,5415
|% 3,05
|
|Frank
|7,9349
|7,9827
|% 2,71
|
|Riyal
|1,9241
|1,9337
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.065
|26,35
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,26
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.330
|161,00
|
|Tam
|3.279
|3.388
|204,10
|
|Yarım
|1.591
|1.644
|90,00
|
|Çeyrek
|798
|827
|48,80
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,35
|1,38
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,47
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|-0,07
|
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