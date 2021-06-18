***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 17:20
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943120
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -23,09
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
18:058,7257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0064
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
18:0510,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0465
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
18:05498,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,01
|Açılış
|: 498,15
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.944.798
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.319.841
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.798.995
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|12.607.856
|% -9,99
|
|UZERB
|45,28
|810.391
|% -9,98
|
|MERIT
|18,13
|2.597.639
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|838.383
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.235.992
|% -9,84
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.321.715
|% -2,83
|
|GARAN
|8,16
|918.292.674
|% -0,37
|
|EREGL
|17,79
|780.822.144
|% -4,92
|
|KOZAL
|120,60
|587.272.284
|% -2,35
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.321.715
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|399.332.855
|% -0,92
|
|GARAN
|8,16
|918.292.674
|% -0,37
|
|THYAO
|14,54
|1.500.922.301
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,16
|101.989.225
|% -4,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7194
|8,7257
|% 0,07
|
|Euro
|10,3436
|10,3510
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9977
|12,0578
|% -0,90
|
|Frank
|9,4130
|9,4697
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|3,32
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,92
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,52
|73,52
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRDMD
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17:54SKTAS
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17:52
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
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