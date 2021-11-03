***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:00
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974214
BIST
15:021.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:029,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0929
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:0211,2424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1191
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:02555,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,63
|Açılış
|: 555,69
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IHAAS
|5,06
|27.440.527
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.191.506
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.255.647
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,60
|168.599.158
|% 9,53
|
|DOBUR
|70,25
|41.499.154
|% 9,08
|
|CANTE
|12,92
|102.345.010
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.202.396
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.849.129
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.312.571
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.009.128
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.042.082.987
|% 0,00
|
|THYAO
|15,51
|1.554.505.764
|% 0,13
|
|SISE
|8,72
|1.003.285.727
|% 1,16
|
|FROTO
|199,10
|917.429.655
|% 3,11
|
|TSPOR
|5,07
|891.204.030
|% -5,59
|
|EKGYO
|1,96
|733.583.228
|% -3,45
|
|GARAN
|10,16
|3.042.082.987
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,81
|841.873.590
|% -0,71
|
|TSKB
|1,39
|275.069.394
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,07
|891.204.030
|% -5,59
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6952
|9,6999
|% 1,02
|
|Euro
|11,2334
|11,2432
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,1798
|13,2459
|% 1,11
|
|Frank
|10,5828
|10,6466
|% 1,20
|
|Riyal
|2,5747
|2,5876
|% 0,88
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-3,52
|
|Altın Gr.
|556
|556
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.726
|40,00
|
|Tam
|3.657
|3.749
|41,96
|
|Yarım
|1.767
|1.813
|20,29
|
|Çeyrek
|886
|907
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-1,72
|
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