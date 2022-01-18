***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:14
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994917
BIST
17:092.033
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -52,36
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.032
17:0913,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1607
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:0915,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1266
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:09793,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,35
|Açılış
|: 793,52
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:09
|IZTAR
|23,10
|56.780.940
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,60
|74.703.907
|% 9,96
|
|KRSTL
|5,25
|82.959.291
|% 9,83
|
|KUTPO
|100,80
|123.339.707
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.277.990
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,95
|3.246.706.181
|% -0,33
|
|THYAO
|27,18
|2.974.084.893
|% -3,89
|
|KRDMD
|12,19
|2.702.080.774
|% -4,47
|
|YKBNK
|4,03
|2.253.439.323
|% 0,00
|
|EREGL
|29,42
|1.665.899.504
|% -3,73
|
|YKBNK
|4,03
|2.253.439.323
|% 0,00
|
|GARAN
|11,95
|3.246.706.181
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,43
|588.516.331
|% -3,19
|
|KRDMD
|12,19
|2.702.080.774
|% -4,47
|
|AKBNK
|7,75
|1.648.929.241
|% 0,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5894
|13,5982
|% 1,20
|
|Euro
|15,4434
|15,4608
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,4041
|18,4964
|% 0,69
|
|Frank
|14,7788
|14,8678
|% 0,97
|
|Riyal
|3,6102
|3,6283
|% 1,13
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-6,66
|
|Altın Gr.
|794
|794
|8,26
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.250
|5.383
|52,75
|
|Yarım
|2.537
|2.604
|25,52
|
|Çeyrek
|1.273
|1.302
|12,76
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|0,29
|
|B. Petrol
|87,38
|87,38
|0,90
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, YKBNK
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 43 kaybederek (% -2.64 ) 1, 823
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, IZTAR, EMNIS
-
17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, DOBUR, PKENT, QNBFB, UZERB, KUTPO, INTEM, AKFGY
-
17:24
CANTE, KSTUR, IZTAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında