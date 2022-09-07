***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.09.2022 10:59
***KRDMD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060882
BIST
10:503.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -12,38
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.363
10:5018,2392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,2980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2567
En Düşük
18,2124
10:5018,1105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0592
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,1183
En Düşük
18,0019
10:50997,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 997,38
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,08
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|61.838.372
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ATAGY
|5,35
|1.191.336
|% 8,08
|
|MTRKS
|34,68
|7.123.758
|% -9,97
|
|VKING
|7,08
|3.599.711
|% -7,33
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|FADE
|9,29
|67.803.617
|% -6,16
|
|ISFIN
|8,40
|12.947.221
|% -5,08
|
|YKBNK
|8,19
|2.162.967.286
|% -1,09
|
|AKBNK
|15,58
|1.831.510.066
|% 0,06
|
|THYAO
|75,05
|1.437.271.869
|% 1,90
|
|GARAN
|25,90
|1.028.793.536
|% 0,08
|
|EKGYO
|4,59
|1.022.873.913
|% 1,77
|
|YKBNK
|8,19
|2.162.967.286
|% -1,09
|
|EKGYO
|4,59
|1.022.873.913
|% 1,77
|
|AKBNK
|15,58
|1.831.510.066
|% 0,06
|
|VAKBN
|10,87
|1.009.087.472
|% 7,84
|
|ISCTR
|10,68
|998.593.651
|% 1,42
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2165
|18,2535
|% 0,10
|
|Euro
|18,0942
|18,1037
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9036
|21,0085
|% -0,14
|
|Frank
|18,4451
|18,5563
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8383
|4,8625
|% 0,07
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-2,92
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.740
|6.830
|-10,00
|
|Yarım
|3.284
|3.334
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.669
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,00
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-1,11
|
Seans Raporu
10:48
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